Дворкович объяснил, почему болеет за пять клубов

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович объяснил, почему появляется в шарфах разных клубов и за какую из команд болеет. Ранее он был замечен в цветах "Локомотива", "Спартака" и ЦСКА. Также Дворкович поддерживает "Торпедо" и "Динамо".

– В детстве я болел в силу традиций еще моего дедушки за "Торпедо", - приводит РБК слова Дворковича. - А в силу того, что я еще много времени проводил на родине моего отца, в Таганроге, – еще за "Торпедо Таганрог". И детский период связан именно с "Торпедо".

Но для меня идеалом футболиста всегда был Федор Черенков, и поэтому я неизбежно симпатизировал московскому "Спартаку". При этом занимался легкой атлетикой на "Локомотиве". Так сложилась судьба. А ЦСКА для меня – это просто товарищеские отношения с Евгением Гинером и очень хорошие отношения со многими футболистами ЦСКА, которые, к сожалению, сейчас закончили карьеру. Я имею в виду и братьев Березуцких, и Сергея Игнашевича, добрые отношения с Аланом Дзагоевым и со многими другими.

Поэтому такой простой ответ – если не считать "Торпедо Таганрог", которого теперь не существует, то перечисленные московские клубы и сборная России.