"Двоечников" Мешкова и Сельдякова назначили на матчи чемпионата России

Сегодня на сайте РФС был опубликован список назначений судей на игры 24-го тура чемпионата России. Смущает присутствие в нем "двоечников" Виталия Мешкова и Владимира Сельдякова. Рефери из Дмитрова, как известно, понижен в ранге и до конца сезона не будет работать арбитром на матчах премьер-лиги. А судья из Балашихи получил низкую оценку за то, что в матче "Спартак" – "Зенит" ошибочно посоветовал Александру Егорову продолжить встречу, вместо того чтобы сигнализировать о необходимости назначить пенальти за игру рукой Комбарова. И Мешков, и Сельдяков теперь назначены резервными (матчи "Уфа" – ЦСКА и "Терек" – "Анжи"), то есть могут заменить главных арбитров, если те по каким-либо причинам не смогут судить.

Центральный матч "Ростов" – "Спартак" выпало судить бригаде арбитров во главе с Михаилом Вилковым, который в итоге все-таки пропустил пару туров из-за того, что не назначил пенальти в пользу спартаковцев в игре "Локомотив" – "Спартак". Рефери из Нижнего Новгорода не показал тогда на 11-метровую отметку после падения Зе Луиша, руководствуясь инструкциями УЕФА и решением, принятым на февральском сборе судей в Турции. Несмотря на это, арбитра все равно наказали – вместе с инспектором Андреем Бутенко, который поставил Вилкову хорошую оценку.

Впервые за многие годы матч чемпионата России ("Томь" – "Оренбург") будет обслуживать судья-помощник Николай Еремин. Он не получал назначений в премьер-лиге с октября 2012-го, когда допустил серьезные ошибки в дерби "Спартак" – ЦСКА. (Александр БОБРОВ)