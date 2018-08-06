Две россиянки потребовали от экс-легионера "Анжи" признания отцовства детей. Они родились в один день

На "Пусть говорят" встретились бывшие возлюбленные 26-летнего футболиста - Анна Багаева и Дарья Данилина. Фото Первый канал

Бывший полузащитник "Мордовии" и "Анжи" Лоренцо Эбесилио оказался в центре скандала.

Сегодня в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят", на которой встретились бывшие возлюбленные 26-летнего футболиста - Анна Багаева и Дарья Данилина. Девушки родили от футболиста дочь (Малена у Багаевой) и сына (Матео у Данилиной) в один день в 2017 году.

Женщины утверждают, что футболист сначала признавал детей, обещал помогать, но потом отказался выходить на связь. Они добиваются от Эбесилио признания отцовства, поэтому решили провести ДНК-экспертизу.

Вскрытие конверта с результатами ДНК показало, что с вероятностью 99,9 процента Малена и Матео являются сводными сестрой и братом от одного отца.

Эбесилио выступал за "Мордовию" с 2014 по 2015 год, следующий сезон провел в "Анжи" и после уехал на Кипр - в АПОЭЛ. С 2018 года хавбек является игроком "Црвены Звезды".