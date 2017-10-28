"Два в два". Ионов открыл счет в матче "Ростова" со "Спартаком"

Нападающий "Ростова" Алексей Ионов открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 20-й минуте игры в результате контратаки форвард ударом в одно касание с близкого расстояния замкнул передачу Александра Бухарова, отправив мяч в нижний угол ворот из-под Георгия Джикия.

РАЗБОР ГОЛА ОТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА

"Ростову" удалась быстрая контратака "два в два". Ионов отправил мяч вперед Бухарову, за которым устремился Таски. Защитник не сумел помешать форварду прострелить от линии ворот из угла штрафной. Как и Джикия не смог накрыть удар Ионова из ее центра.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"