19:21 | Футбол — РФПЛ

"Два в два". Ионов открыл счет в матче "Ростова" со "Спартаком"

Гол Алексея Ионова. Гол Алексея Ионова. Гол Алексея Ионова. Гол Алексея Ионова.
Гол Алексея Ионова.
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Нападающий "Ростова" Алексей Ионов открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 20-й минуте игры в результате контратаки форвард ударом в одно касание с близкого расстояния замкнул передачу Александра Бухарова, отправив мяч в нижний угол ворот из-под Георгия Джикия.

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"Ростову" удалась быстрая контратака "два в два". Ионов отправил мяч вперед Бухарову, за которым устремился Таски. Защитник не сумел помешать форварду прострелить от линии ворот из угла штрафной. Как и Джикия не смог накрыть удар Ионова из ее центра.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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