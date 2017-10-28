"Два в два". Ионов открыл счет в матче "Ростова" со "Спартаком"

Нападающий "Ростова" Алексей Ионов открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 20-й минуте игры в результате контратаки форвард ударом в одно касание с близкого расстояния замкнул передачу Александра Бухарова, отправив мяч в нижний угол ворот из-под Георгия Джикия.
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"Ростову" удалась быстрая контратака "два в два". Ионов отправил мяч вперед Бухарову, за которым устремился Таски. Защитник не сумел помешать форварду прострелить от линии ворот из угла штрафной. Как и Джикия не смог накрыть удар Ионова из ее центра.
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Петкович бежал как на физкультуре за Ионовым,балласт.
19:58