Два ливийских игрока отправятся на первый сбор "Томи"

Полузащитник Осама Албедви и нападающий Муфтах Тактак из Ливии отправятся на первый сбор "Томи" в Турцию, информирует пресс-служба клуба. Всего на сбор, который начнется 23 января, поедут 25 человек. Запланировано четыре контрольных матча: 29 января – с московским "Динамо", 31 января – с хорватским "Сплитом" , 3 февраля – с ярославским "Шинником", 6 февраля – с черногорской "Будучностью".

Напомним, что "Томь" испытывает серьезные финансовые затруднения. Игрокам и тренерскому штабу не платят зарплату на протяжении восьми месяцев. Команда уже потеряла в межсезонье 13 футболистов.