Два гола за четыре минуты! "Тосно" вдесятером отыгрался против "Спартака". Видео

Футболисты "Тосно" забили два гола за четыре минуты в концовке матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака".
На 86-й минуте ворота Артема Реброва поразил Евгений Марков, а на 90-й – Антон Заболотный.
При этом с 29-й минуты тосненцы играли против чемпиона вдесятером после удаления Виталия Шахова.
Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 2:2 90' Антон Заболотный pic.twitter.com/S3Iauk93TU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Армеец-1
Всё по делу было, класс игроков Тосно очевиден. Дожали на классе даже в десятером.)))))
15:24
Армеец-1
andyk82 хватит вам истерить! Ведь Спартак играл в гостях... с серебряным призером!!! А, вообще, день задался, еще бы бронзу зацепить -------------- ))))))))))))))))
15:22
andyk82
хватит вам истерить! Ведь Спартак играл в гостях... с серебряным призером!!! А, вообще, день задался, еще бы бронзу зацепить
15:19
suff1x
позор просто неописуемый. петковича зачем брали? полное днище уровня второго дивизиона.
15:15
Valmont0710
Очередную игру губит Каррера. Говорить арривидерчи пора этому сеньору. Пока в полной ж..е не оказались
15:11
Армеец-1
Великий ТОСНОООО!!!!!!! Красавцы!)))))))
15:09
maxsus2000
от игры Спартак тошно
15:05
kauperwood37
марибор, тосно, след. вылет в кубке будет у наф-нафов
15:05
shpasic
хорошо, что Анжи два раза крупно проиграл - у Спартака хотя бы не больше всех пропущённых.
15:04
)V(ax
Побольше бы таких Мариборов в нашем чемпионате)))
15:01
Aliment
Веравалер, второй гол конечно с оффсайдом..но с тоненьким, такой можно и не заметить...однако и два пендаля не проставлены хрюшам... прискорбно что играть бросили после два нуль... вот за это должны сами на себя пенять...
15:01
Верю в Крылья
ха-ха-ха........поросят накормили по полной.......
15:01
Гарик Денисов
чемпион блин....
15:00
Веравалер
Что второй год из оффсайда - н7е видно, что ли? Впрочем, общего впечатления от этого позорного шоу это не "портит"...
14:57
shpasic
лучше бы Тосно в ЛЧ играл.
14:54