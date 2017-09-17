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14:49 | Футбол — РФПЛ

Два гола за четыре минуты! "Тосно" вдесятером отыгрался против "Спартака". Видео

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Футболисты "Тосно" забили два гола за четыре минуты в концовке матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака".

На 86-й минуте ворота Артема Реброва поразил Евгений Марков, а на 90-й – Антон Заболотный.

При этом с 29-й минуты тосненцы играли против чемпиона вдесятером после удаления Виталия Шахова.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Армеец-1

Всё по делу было, класс игроков Тосно очевиден. Дожали на классе даже в десятером.)))))

15:24

Армеец-1

andyk82 хватит вам истерить! Ведь Спартак играл в гостях... с серебряным призером!!! А, вообще, день задался, еще бы бронзу зацепить -------------- ))))))))))))))))

15:22

andyk82

хватит вам истерить! Ведь Спартак играл в гостях... с серебряным призером!!! А, вообще, день задался, еще бы бронзу зацепить

15:19

suff1x

позор просто неописуемый. петковича зачем брали? полное днище уровня второго дивизиона.

15:15

Valmont0710

Очередную игру губит Каррера. Говорить арривидерчи пора этому сеньору. Пока в полной ж..е не оказались

15:11

Армеец-1

Великий ТОСНОООО!!!!!!! Красавцы!)))))))

15:09

maxsus2000

от игры Спартак тошно

15:05

kauperwood37

марибор, тосно, след. вылет в кубке будет у наф-нафов

15:05

shpasic

хорошо, что Анжи два раза крупно проиграл - у Спартака хотя бы не больше всех пропущённых.

15:04

)V(ax

Побольше бы таких Мариборов в нашем чемпионате)))

15:01

Aliment

Веравалер, второй гол конечно с оффсайдом..но с тоненьким, такой можно и не заметить...однако и два пендаля не проставлены хрюшам... прискорбно что играть бросили после два нуль... вот за это должны сами на себя пенять...

15:01

Верю в Крылья

ха-ха-ха........поросят накормили по полной.......

15:01

Гарик Денисов

чемпион блин....

15:00

Веравалер

Что второй год из оффсайда - н7е видно, что ли? Впрочем, общего впечатления от этого позорного шоу это не "портит"...

14:57

shpasic

лучше бы Тосно в ЛЧ играл.

14:54