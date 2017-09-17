Два гола за четыре минуты! "Тосно" вдесятером отыгрался против "Спартака". Видео

Футболисты "Тосно" забили два гола за четыре минуты в концовке матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака".

На 86-й минуте ворота Артема Реброва поразил Евгений Марков, а на 90-й – Антон Заболотный.

При этом с 29-й минуты тосненцы играли против чемпиона вдесятером после удаления Виталия Шахова.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"