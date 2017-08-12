19:20 | Футбол — РФПЛ

Два гола ЦСКА в ворота "Спартака". Как это было


Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН разбирает два мяча ЦСКА в матче 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком". На 83-й минуте отличился Георгий Щенников, а через минуту забил Витинью.

Выходы Щенникова к дальней штанге у ЦСКА, похоже, наиграны, и на этот раз комбинация сработала. Все сделал Головин, который обыграл соперников на углу вратарской и сделал идеальный по силе и точности прострел, а Щенников уже его караулил и вогнал мяч в сетку.

Пока "Спартак" приходил себя, последовал стремительный выпад ЦСКА, Витинью приблизился с мячом к штрафной и, не атакуемый никем из опорников, хлестко пробил низом. Селихов неточно выбрал позицию, траекторию удара не рассчитал и лишь коснулся мяча рукой.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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