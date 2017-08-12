Два гола ЦСКА в ворота "Спартака". Как это было

Выходы Щенникова к дальней штанге у ЦСКА, похоже, наиграны, и на этот раз комбинация сработала. Все сделал Головин, который обыграл соперников на углу вратарской и сделал идеальный по силе и точности прострел, а Щенников уже его караулил и вогнал мяч в сетку.

Пока "Спартак" приходил себя, последовал стремительный выпад ЦСКА, Витинью приблизился с мячом к штрафной и, не атакуемый никем из опорников, хлестко пробил низом. Селихов неточно выбрал позицию, траекторию удара не рассчитал и лишь коснулся мяча рукой.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"