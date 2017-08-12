Два гола ЦСКА в ворота "Спартака". Как это было

Выходы Щенникова к дальней штанге у ЦСКА, похоже, наиграны, и на этот раз комбинация сработала. Все сделал Головин, который обыграл соперников на углу вратарской и сделал идеальный по силе и точности прострел, а Щенников уже его караулил и вогнал мяч в сетку.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 1:1 83' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/NnGJKh8oAq– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Пока "Спартак" приходил себя, последовал стремительный выпад ЦСКА, Витинью приблизился с мячом к штрафной и, не атакуемый никем из опорников, хлестко пробил низом. Селихов неточно выбрал позицию, траекторию удара не рассчитал и лишь коснулся мяча рукой.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 2:1 85' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
- Георгий Щенников
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Витинью дус Сантус
- Александр Головин (футбол)
- Александр Селихов