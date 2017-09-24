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21:11 | Футбол — РФПЛ

Два фаната "Зенита" устроили драку с сотрудниками полиции во время матча с "Краснодаром"


Два болельщика "Зенита" устроили драку с сотрудниками полиции во время матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0). Правоохранители получили легкие травмы.

 
Опустевший сектор фанатов &quot;Зенита&quot; на стадионе &quot;Краснодар&quot;.Фанаты "Зенита" ушли с матча с "Краснодаром". Что вообще происходит?!

– Два питерских фаната устроили драку с сотрудниками полиции. Они набросились на них с кулаками. Болельщиков забрали в отделение, – приводит "Комсомольская правда – Кубань" слова представителя "Зенита".

Сообщается, что у входа на стадион дежурят сотрудники ОМОНа.

Ранее стало известно, что болельщики сине-бело-голубых покинули гостевой сектор на стадионе "Краснодар" из-за задымления. Они зажгли несколько дымовых шашек перед тем, как уйти из сектора. После этого в нем произошло возгорание.

 

Дополнительная информация

https://www.kuban.kp.ru/daily/26735.5/3762546/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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