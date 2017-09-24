Два фаната "Зенита" устроили драку с сотрудниками полиции во время матча с "Краснодаром"

Два болельщика "Зенита" устроили драку с сотрудниками полиции во время матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0). Правоохранители получили легкие травмы.

– Два питерских фаната устроили драку с сотрудниками полиции. Они набросились на них с кулаками. Болельщиков забрали в отделение, – приводит "Комсомольская правда – Кубань" слова представителя "Зенита".

Сообщается, что у входа на стадион дежурят сотрудники ОМОНа.

Ранее стало известно, что болельщики сине-бело-голубых покинули гостевой сектор на стадионе "Краснодар" из-за задымления. Они зажгли несколько дымовых шашек перед тем, как уйти из сектора. После этого в нем произошло возгорание.