Два экс-игрока "Локомотива" перешли в кипрский клуб

19-летний нападающий Николай Кипиани и 20-летний защитник Александр Довбня подписали контракты с "Этникосом" - клубом высшей лиги чемпионата Кипра. Срок соглашений - десять месяцев.

Оба - воспитанники "Локомотива"; в прошлом сезоне они выступали за молодежную команду железнодорожников, ставшую победителем первенства. Летом у футболистов истекли контракты с красно-зелеными, поэтому они перешли в "Этникос" на правах свободных агентов.

- У нас с Кипиани были небольшие проблемы с документами, но сейчас все в порядке, - сказал Довбня. - Так что 12 сентября рассчитываем попасть в заявку на матч с АЕЛ. Почему выбрал Кипр? Потому что за границей не смотрят на возраст, и вполне можно конкурировать с более опытными игроками. Я говорю не конкретно о "Локомотиве", а о российском футболе в целом. (Гоша ЧЕРНОВ)