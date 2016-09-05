18:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Два экс-игрока "Локомотива" перешли в кипрский клуб

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19-летний нападающий Николай Кипиани и 20-летний защитник Александр Довбня подписали контракты с "Этникосом" - клубом высшей лиги чемпионата Кипра. Срок соглашений - десять месяцев.

Оба - воспитанники "Локомотива"; в прошлом сезоне они выступали за молодежную команду железнодорожников, ставшую победителем первенства. Летом у футболистов истекли контракты с красно-зелеными, поэтому они перешли в "Этникос" на правах свободных агентов.

- У нас с Кипиани были небольшие проблемы с документами, но сейчас все в порядке, - сказал Довбня. - Так что 12 сентября рассчитываем попасть в заявку на матч с АЕЛ. Почему выбрал Кипр? Потому что за границей не смотрят на возраст, и вполне можно конкурировать с более опытными игроками. Я говорю не конкретно о "Локомотиве", а о российском футболе в целом. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Мамелюк

видно для их уровня есть с кем

19:14

Патриот Сибири

Курс рубля, конечно, ни при чем. Удачи, конечно, парням, но Кипр... С кем там конкурировать?

18:55

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