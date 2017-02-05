Два экс-игрока чемпионата России оказались в списке 28 самых привлекательных свободных агентов

Бывший защитник "Шинника", "Торпедо" и "Локомотива" Эмир Спахич оказался в списке 28 самых привлекательных свободных агентов по версии TUTTOmercatoWEB. В начале 2017 года 36-летний босниец расторг контракт с "Гамбургом".

Кроме того, в списке оказался бывший вратарь "Рубина", "Анжи", "Краснодара", "Тосно" и "Мордовии" Нукри Ревишвили. Первую часть сезона 29-летний голкипер провел в составе тбилисского "Динамо".

Отметим, что в число 28 игроков попал защитник Мартин Касерес, который по версии источника может продолжить карьеру в "Локомотиве". В списке также оказались полузащитники Майкл Эссьен, Раул Мейрелеш, а также нападающие Дидье Дрогба, Димитар Бербатов, Эдуарду и Антонио Кассано.