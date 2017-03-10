21:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Два арбитра РФПЛ пересдали экзамен по правилам игры

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Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил "СЭ", что главный арбитр Владимир Москалев и помощник Андрей Глот успешно пересдали экзамен по правилам игры. В соответствии с установленными нормативами арбитры будут допущены к судейству чемпионата России.


– Вчера и сегодня два арбитра премьер-лиги – главный судья Владимир Москалев и помощник Андрей Глот успешно пересдали теоретический экзамен по правилам игры и теперь в соответствии с установленными нормативами будут допущены к судейству чемпионата страны, – сказал Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wasp00000

В нашем футболе судят люди,не знающие правил игры!Не удивительно тогда,что не матч,то скандал!!

22:10

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