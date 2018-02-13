Душан Анджелкович: "Петкович может заиграть в "Спартаке", но ему важно, чтобы в него верили"

Защитник "Црвены Звезды" Душан Анджелкович, который ранее играл за "Ростов" и "Краснодар", считает, что его соотечественник Марко Петкович​ способен заиграть в "Спартаке". Также он отметил, что не стоит сравнивать другого новичка красно-белых Николу Максимовича с Неманьей Видичем.

– "Спартак" взял Петковича в 24 года свободным агентом, - цитируют "Известия" Анджелковича. - Думаю, это неплохой вариант для красно-белых. Марко – хороший футболист, он был капитаном молодежной команды "Црвены". Потом получил серьезную травму и долго не играл. Но последний сезон в Сербии он провел очень хорошо. Думаю, у него сейчас есть проблемы в "Спартаке" из-за лимита, мало игрового времени. Петковичу важно, чтобы в него верили. Он может заиграть в составе красно-белых.

– А что скажете о Николе Максимовиче, который зимой был арендован "Спартаком" у "Наполи"?

– Максимович – игрок, который уже несколько лет играет на самом высоком уровне. Он обладает всеми качествами топового защитника. Посмотрим, что у него получится в "Спартаке".

– В России некоторые уже назвали Максимовича "новым Видичем". Их можно сравнивать между собой?

– Максимович – сильный футболист, вопросов нет. Но сравнивать его с Видичем не совсем правильно. На мой взгляд, Неманья был одним из лучших защитников за всю историю.