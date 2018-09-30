Думает ли Гулиев о возвращении в "Спартак"? Отвечает сам игрок

Защитник "Ростова" Аяз Гулиев после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что если бы забил мяч красно-белым, то не стал бы праздновать. Хавбек – воспитанник "Спартака", принадлежавший клубу до лета 2018 года.

– Эта победа получилась исторической, потому что "Ростов" никогда не побеждал "Спартак" на этой арене. В чем сегодня ваша команда превзошла соперника?

– Мы реализовали свой момент. В обороне играли дисциплинированно и не дали создать "Спартаку" практически ничего.

– Вы неэмоциональны, как будто это рядовое для вас событие.

– Неправильно будет ходить и радоваться. Все-таки "Спартак" – это не чужая для меня команда.

– Сегодня в составе "Ростова" было немало игроков со спартаковским прошлым. Перед матчем обсуждали предстоящую игру?

– Мы говорили только о том, чтобы не перегореть. Настраивали друг друга так, чтобы не думать об этом. Нужно было отбросить мысли, что это бывшая команда и играть так, как в других матчах.

– После матча Паршивлюк подошел к спартаковской трибуне. Почему вы этого не сделали?

– Я подходил, но не к фанатскому сектору, а там где сидели ростовские болельщики. Рядом находились спартаковцы. Похлопал им.

– Зуев не праздновал гол в ворота "Спартака". Если бы вы забили, тоже не праздновали бы?

– Нет, конечно. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила? Это неправильно.

– В СМИ пишут, что Гулиева нужно зимой возвращать. Читали об этом и хотели бы вернуться?

– Я специально не ищу ничего такого и не читаю, чтобы лишним голову не забивать. Если это правда, то приятно, что хотят вернуть. Но я только подписал контракт с "Ростовом". Вряд ли получится вернуться.

– "Ростов" по итогам сезона будет выше "Спартака"?

– Возможно да, возможно нет. Игр прошло немало, но впереди длинная дистанция. Не факт, что будет выше. Трудно предугадать.

– Сегодня играли два равных соперника или аутсайдер обыграл лидера?

– Считаете "Ростов" аутсайдером?

– Просто есть "Спартак"…

– (перебивает) а есть "Ростов" (смеется). За два года наша команда прилично поменялась. Мы идем хорошо, в верхней части таблицы и нельзя сказать, что аутсайдеры. Пусть нас тоже считают лидерами.

– Просто Валерий Карпин сказал перед матчем, мол, для него что "Сызрань", что "Спартак".

– У него перед каждой игрой одинаковый настрой. Он был спокоен.(Елена Григорьевская)