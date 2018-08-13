Дугалич рассказал о любви к песням Цоя и Тимати

Защитник "Енисея" Раде Дугалич в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему сделал татуировку со словами из песни Виктора Цоя "Кукушка" на правой руки. Серб, выступающий в России с 2015 года, отметил, что тату на его теле посвящены разным темам.

– Это моя первая татуировка, которую я сделал в России, – сказал Дугалич. – Мне нравится группа "Кино", нравится "Кукушка". Первый раз я ее услышал в фильме "Битва за Севастополь". Слова из этого отрывка песни красиво переводятся на сербский.

Песни на русском я понимаю хорошо, могу все слушать. Предпочтение отдаю рэпу, в частности Тимати и его команде "BlackStar". Если говорить про татуировки, то они у меня разных направленностей. Есть религиозные, есть цитата из фильма "Гладиатор", есть часы, которые показывают мою дату рождения.