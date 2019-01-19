Сербский защитник Раде Дугалич покинул "Енисей", информирует официальный сайт клуба. Игрок и клуб достигли соглашения о досрочном прекращении действия контракта. Его контракт действовал до лета 2020 года.

– "Енисей" благодарит Раде за профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.

В этом сезоне 26-летний Дугалич принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых забил один гол.