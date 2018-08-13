Дугалич объяснил выбор игрового номера любовью к Видичу и Терри

Защитник "Енисея" Раде Дугалич в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему решил выступать за клуб из Красноярска под 26-м номером. Серб подписал контракт с клубом перед началом сезона-2018/19, соглашение рассчитано на два года.
– Защитники Неманья Видич и Джон Терри – это два моих любимых футболиста, – сказал Дугалич. – Я всю жизнь следил за их карьерой. Из-за них двоих я решил взять именно этот номер. Когда контракт подписал – сразу застолбил за собой этот номер.
Напомним, Видич выступал под 26-м номером в "Црвене Звезде" и "Спартаке", а в "Манчетсер Юнайтед" и "Интере" – под 15-м. Терри, в свою очередь, всю карьеру на клубном уровне (в "Челси" и "Астон Вилле") играл с цифрой 26 на спине.
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