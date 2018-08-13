Дугалич назвал "Енисей" одним из немногих финансово стабильных клубов России

Защитник "Енисея" Раде Дугалич в интервью клубной пресс-службе поделился воспоминаниями о выступлении за "Тосно". В составе команды из Ленинградской области серб выиграл Кубок России, по итогам сезона-2017/18 клуб из-за финансовых проблем прекратил существование.

– Это были отличные два года в моей жизни. Я никогда не забуду это время, – сказал Дугалич. – Жил в красивом городе, Северной столице, Санкт-Петербурге. На самом деле не думал, что я в "Тосно" надолго, потому что плохо провел сборы, начал первый матч на скамейке запасных, но в перерыве вышел и в итоге смог завоевать место в основном составе. В ФНЛ руководство поставило нам задачу выхода в премьер-лигу. У нас это получилось.

Когда мы вышли в РФПЛ, то нам должны были выплатить бонусы за выход и премиальные, но мы ничего не увидели. В премьер-лиге тоже были большие задержки по зарплатам, про премиальные мы забыли. У нас в прошлом сезоне был сильный коллектив, который мог сохранить прописку в премьер-лиги, но, когда ты играешь в футбол, и не можешь сконцентрироваться только на нем – это негативно влияет на результат. Тяжело играть, когда нет уверенности в завтрашнем дне, в том, что нужно кормить семью, близких. В этом плане "Енисей" один из немногих клубов в России, где все стабильно в финансовом плане.