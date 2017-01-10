Дудиев и Тен разорвали контракты с "Томью"

Как стало известно "СЭ", "Томь" покинули еще два футболиста. Это защитники Аслан Дудиев и Петр Тен. Оба разорвали контракты с клубом по решению Палаты по разрешению споров РФС. В нынешнем сезоне Дудиев провел девять матчей, а Тен - пять. Напомним, что в "Томи" с лета не выплачивается зарплата.

Денис Бояринцев: "Любой клуб может оказаться на месте Томи"//

Игорь Кудряшов: "Комбаров смог расторгнуть контракт с "Томью" без скандала"//

Валерий Непомнящий: "Не представляю, что ждет дальше "Томь"//

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью"