Дубль! Второй гол Фарфана в матче "Зенит" - "Локо"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан удвоил преимущество своей команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита". На 69-й минуте встречи перуанец издалека отправил мяч в дальний правый угол ворота Андрея Лунева.

Отметим, что Фарфан также забил первый гол своей команды.

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Вновь атаку развила разрезающая передача Миранчука на Фарфана, на этот раз - Алексея. Перуанца встречал Иванович, но без поддержки был вынужден следить еще и за рывком Лысова, поэтому выжидал и в борьбу с Фарфаном не вступал. Кузяев подоспел слишком поздно – и Фарфан, не видя сопротивления, подработал мяч и уложил его в дальний от Лунева угол.