Дубль Витинью помог ЦСКА обыграть "Арсенал"

В товарищеском матче, который проходил в Москве на стадионе "Октябрь", ЦСКА одержал победу над "Арсеналом" (2:0). Оба гола были забиты нападающим армейцев Витинью.

Напомним, что ближайшую встречу подопечные Виктора Гончаренко проведут 2 апреля. В игре 21-го тура чемпионата России красно-синие будут принимать "Крылья Советов".

Товарищеский матч

ЦСКА - "Арсенал" (Тула) - 2:0 (0:0)

Голы: Витинью, 49 (1:0). Витинью, 73 (2:0).

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, А.Березуцкий (Гордюшенко, 67), В.Березуцкий, Ионов (Жамалетдинов, 60), Набабкин, Кучаев, Гордюшенко (Хосонов, 46), Щенников(Ионов, 83), Оланаре, Витинью.

"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров (Хагуш, 46. Голуб, 66), Беляев, Иванов, Денисов, Александров, Буранов, Бурчану, Горбатенко, Думбья, Шевченко (Расич, 46).

Предупреждение: Хосонов, 64.

26 марта. Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"