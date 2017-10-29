Дубль Смолова принес "Краснодару" победу над "СКА-Хабаровск"

В матче 15-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск" – 4:1. Дублем отметился Федор Смолов, еще по голу у "быков" забили Виктор Классон и Вандерсон Масиэл (которому ассистировал все тот же Смолов). Напомним, что до этой встречи краснодарцы не могли забить и уступали на протяжении четырех игр чемпионата - против "Зенита" (0:2), тульского "Арсенала" (0:1), ЦСКА (0:1) и "Локомотива" (0:2).

Подопечные Игоря Шалимова прервали серию из пяти поражений – с учетом всех турниров (начиная с кубковой встречи с "Томью" - 1:2). Этот успех позволил им обойти "Урал" и "Спартак" и подняться на четвертое место в турнирной таблице. СКА занимает 15-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Краснодар" – "СКА-Хабаровск" – 4:1 (2:0)

Голы: Классон, 11 (1:0). Смолов, 41 (2:0). Маркович, 60 - с пенальти (2:1). Смолов, 80 - с пенальти (3:1). Вандерсон Масиэл, 89 (4:1).

"Краснодар": Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра, Мамаев (Жоаузинью, 62), Смолов, Классон (Вандерсон Масиэл, 85).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Эдиев, Казанков (Христов, 87), Дедечко, Карасев, Никифоров, Маркович, Наваловский, Корян (Калинский, 81).

Предупреждения: Мамаев, 19. Грицаенко, 60. Корян, 79. Перейра, 90.

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все Москва).

29 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 18537 зрителей.

Трансляция матча "Краснодар" - "СКА-Хабаровск" //

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