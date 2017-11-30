Дубль Пухова помог молодежке ЦСКА крупно обыграть "Тосно"

В матче 19-го тура молодежного первенства чемпионата России ЦСКА одержал победу над "Тосно" – 5:0.
Дублем в составе армейцев отметился нападающий Роман Пухов. Отметим, что на 49-й минуте игры полузащитник тоснинцев Артак Абрамян не смог реализовать пенальти.
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19-й тур
ЦСКА– "Тосно" – 5:0 (2:0)
Голы: Пухов, 12 (1:0). Олейников, 37 (2:0). Пухов, 53 (3:0). Тикнизян, 56 (4:0). Мацхарашвили, 75 (5:0).
Нереализованный пенальти: Абраамян (Тосно – мол.), 49 (вратарь)
Судья: Корецкий (Раменское).
30 ноября. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".