Дубль Панюкова принес "Уралу" волевую победу над "Арсеналом"

"Урал" одержал волевую победу над "Арсеналом" в домашнем матче 9-го тура чемпионата России. Счет в игре на 27-й минуте открыл полузащитник Сергей Ткачев. Затем дважды отличился вышедший на замену форвард Андрей Панюков (63 и 84).

В обоих голах нападающему ассистировал полузащитник Отман Эль-Кабир. Панюков забил свои первые голы за "Урал".

"Урал" набрал 11 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Арсенал" с 9 баллами располагается на 11-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - " Арсенал" (Тула) - 2:1 (0:1)

Голы: Ткачев, 27 (0:1). Панюков, 63 (1:1). Панюков, 84 (2:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Бумаль, Фидлер (Емельянов, 66), Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 62), Ильин (Панюков, 57).

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев (Кангва, 68), Кадири Мохаммед, Бакаев (Ожегович, 74), Мирзов (Лесовой, 86), Берхамов, Джорджевич.

Предупреждения: Хагуш, 52. Кулаков, 56. Берхамов, 61. Бумаль, 83. Бикфалви, 90+4.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Мосякин (Москва).

29 сентября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.