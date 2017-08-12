Дубль Панченко помог "Динамо" обыграть "Анжи"

Московское "Динамо" обыграло "Анжи" со счетом 3:1 в матче 6-го тура чемпионата России. Столичный клуб одержал вторую победу в сезоне и на время поднялся на 9-е место в турнирной таблице, махачкалинцы занимают предпоследнюю строчку.
В составе победителей дублем отметился форвард Кирилл Панченко, на счету которого уже 4 мяча в этом сезоне. Еще один мяч на счету Фатоша Бечирая. У "Анжи" свой первый мяч в сезоне забил полузащитник Павел Яковлев.
Чемпионат России
6-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Динамо" (Москва) – 1:3 (1:2)
Голы: Яковлев, 9 (1:0). Бечирай, 15 (1:1). Панченко, 34 (1:2). Панченко, 76 - с пенальти (1:3).
"Анжи": Солосин, Данченко (Липартия, 68), Брызгалов, Фибель, Мусалов, Карасев (Гулиев, 61), Афонин, Хубулов, Маркелов, Яковлев, Лескано (Мамтов, 46).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Соу (Соснин, 82), Панченко (Вандерсон, 77), Ташаев, Луценко (Зотов, 46), Бечирай.Предупреждения: Хубулов, 24. Соу, 59. Рыков, 85.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
12 августа. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Монте-Кристо(Мститель) .
Победа это хорошо. Огорчает то, что опять над заведомым аутсайдером. Где победы над лидерами и середняками ? Пока их нет, то и говорить не о чем. Мышиная возня. Борьба за выживание и только. А вот Панченко похвалить можно. Парень - молодец !
22:23
Солёный
А Калитвинцев состав тусует грамотно, однако... понимает, что 2 матча в неделю летом играть 90 минут никто не сможет... школа Лобановского...
22:17
Thomas_Boy_
Молодцы динамики.
22:10
Платошкин Андрей
Всех болельщиков Динамо с победой. Нормально, команда по-маленьку привыкает к ПЛ. Еще бы пару очков можно было заработать (Урал, Ростов), а так потолок на сегодняшний день. Панченко отдельный респект. Парень нашел свою команду. Уже 4 мяча. Пятнадцать планировал, вполне может!
22:08
cska+
отдали или продали хорошего нападающего Панченко динамикам, а сами сидим без нападающего... и никого не покупаем(((
22:05
HAZELSAMARA
Три матча дня - три волевые победы. К тому же, этого неадеквата из "Анжи" смыло.
22:02
bolelschik.volga34
Если бы так играли всегда. то не было бы глупых потерь очков с Уралом и Ростовом.
22:02
Урфин Джюс
С победой! Качество конечно оставляет желать лучшего, но прогресс есть.. Надеюсь дальше будет лучше.
22:00
Versus67
На ТВ))).
21:59
Versus67
Армян- давай, до свиданья.
21:58
Шалманист
Браво, ребята! Спасибо за отличную игру и нужный счет!
21:56
Dimos*
день удался на всех фронтах ) с победой динамики !
21:55