21:52 | Футбол — РФПЛ

Дубль Панченко помог "Динамо" обыграть "Анжи"

12

Московское "Динамо" обыграло "Анжи" со счетом 3:1 в матче 6-го тура чемпионата России. Столичный клуб одержал вторую победу в сезоне и на время поднялся на 9-е место в турнирной таблице, махачкалинцы занимают предпоследнюю строчку.

В составе победителей дублем отметился форвард Кирилл Панченко, на счету которого уже 4 мяча в этом сезоне. Еще один мяч на счету Фатоша Бечирая. У "Анжи" свой первый мяч в сезоне забил полузащитник Павел Яковлев.

Чемпионат России

6-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Динамо" (Москва) – 1:3 (1:2)

Голы: Яковлев, 9 (1:0). Бечирай, 15 (1:1). Панченко, 34 (1:2). Панченко, 76 - с пенальти (1:3). 

"Анжи": Солосин, Данченко (Липартия, 68), Брызгалов, Фибель, Мусалов, Карасев (Гулиев, 61), Афонин, Хубулов, Маркелов, Яковлев, Лескано (Мамтов, 46).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Соу (Соснин, 82), Панченко (Вандерсон, 77), Ташаев, Луценко (Зотов, 46), Бечирай.Предупреждения: Хубулов, 24. Соу, 59. Рыков, 85. 

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

12 августа. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

12
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Монте-Кристо(Мститель) .

Победа это хорошо. Огорчает то, что опять над заведомым аутсайдером. Где победы над лидерами и середняками ? Пока их нет, то и говорить не о чем. Мышиная возня. Борьба за выживание и только. А вот Панченко похвалить можно. Парень - молодец !

22:23

Солёный

А Калитвинцев состав тусует грамотно, однако... понимает, что 2 матча в неделю летом играть 90 минут никто не сможет... школа Лобановского...

22:17

Thomas_Boy_

Молодцы динамики.

22:10

Платошкин Андрей

Всех болельщиков Динамо с победой. Нормально, команда по-маленьку привыкает к ПЛ. Еще бы пару очков можно было заработать (Урал, Ростов), а так потолок на сегодняшний день. Панченко отдельный респект. Парень нашел свою команду. Уже 4 мяча. Пятнадцать планировал, вполне может!

22:08

cska+

отдали или продали хорошего нападающего Панченко динамикам, а сами сидим без нападающего... и никого не покупаем(((

22:05

HAZELSAMARA

Три матча дня - три волевые победы. К тому же, этого неадеквата из "Анжи" смыло.

22:02

bolelschik.volga34

Если бы так играли всегда. то не было бы глупых потерь очков с Уралом и Ростовом.

22:02

Урфин Джюс

С победой! Качество конечно оставляет желать лучшего, но прогресс есть.. Надеюсь дальше будет лучше.

22:00

Versus67

На ТВ))).

21:59

Versus67

Армян- давай, до свиданья.

21:58

Шалманист

Браво, ребята! Спасибо за отличную игру и нужный счет!

21:56

Dimos*

день удался на всех фронтах ) с победой динамики !

21:55