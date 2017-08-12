Дубль Панченко помог "Динамо" обыграть "Анжи"

Московское "Динамо" обыграло "Анжи" со счетом 3:1 в матче 6-го тура чемпионата России. Столичный клуб одержал вторую победу в сезоне и на время поднялся на 9-е место в турнирной таблице, махачкалинцы занимают предпоследнюю строчку.

В составе победителей дублем отметился форвард Кирилл Панченко, на счету которого уже 4 мяча в этом сезоне. Еще один мяч на счету Фатоша Бечирая. У "Анжи" свой первый мяч в сезоне забил полузащитник Павел Яковлев.

Чемпионат России

6-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Динамо" (Москва) – 1:3 (1:2)

Голы: Яковлев, 9 (1:0). Бечирай, 15 (1:1). Панченко, 34 (1:2). Панченко, 76 - с пенальти (1:3).

"Анжи": Солосин, Данченко (Липартия, 68), Брызгалов, Фибель, Мусалов, Карасев (Гулиев, 61), Афонин, Хубулов, Маркелов, Яковлев, Лескано (Мамтов, 46).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Соу (Соснин, 82), Панченко (Вандерсон, 77), Ташаев, Луценко (Зотов, 46), Бечирай.Предупреждения: Хубулов, 24. Соу, 59. Рыков, 85.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

12 августа. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".