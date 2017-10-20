Дубль Луценко помог "молодежке" "Динамо" обыграть "Рубин"

Матч 14-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги "Рубин" – "Динамо" завершился волевой победой гостей – 3:2. Москвичи по ходу встречу уступали 0:2, но благодаря голу нападающего Николая Обольского, а также дублю форварда Евгения Луценко, столичный коллектив вырвал три очка.

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14-й тур

"Рубин" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: Голдобин, 45 (1:0). Ахметов, 49 – с пенальти (2:0). Обольский, 53 (2:1). Луценко, 58 (2:2). Луценко, 90+1 (2:3).

Удаление: Акмурзин ("Рубин"), 76.

Судья: Шишкин (Тамбов).

20 октября. Казань. Стадион "Рубин".