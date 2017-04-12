Дубль "Локомотива" будет называться "Локомотив-Казанка"

Вторая команда "Локомотива" получит название "Локомотив-Казанка", сообщает ТАСС со ссылкой на президента железнодорожников Илью Геркуса. Команда с сезона-2017/18 будет заявлена для участия в ПФЛ.

- Вторая команда - дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня, - сказал Геркус. - Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название "Локомотив-Казанка", в котором вторая часть - дань прародителю нашего футбольного клуба.

"Локомотив-Казанка" будет сформирован на основе сегодняшней "молодежки". Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения. Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур.