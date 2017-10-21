Дубль Кротова принес "Уфе" ничью в Хабаровске

В матче 14-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" на свое поле сыграл вничью с "Уфой" – 2:2. Хозяева отличились дважды еще в первом тайме – забили Александр Димидко и Денис Дедечко. Но после перерыва дубль Вячеслава Кротова спас уфимцев от поражения.

Команда Сергея Семака пока сохраняет за собой седьмую строчку в таблице, но ее конкуренты еще не провели свои матчи. СКА идет на 15-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Уфа" – 2:2 (2:0)

Голы: Димидко, 11 (1:0). Дедечко, 39 - угловой (2:0). Кротов, 54 (2:1). Кротов, 72 (2:2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко (Гришко, 87), Баляйкин, Савичев, Дедечко, Карасев, Казанков (Христов, 77), Никифоров (Корян, 87), Наваловский, Маркович.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян (Кротов, 46), Никитин, Аликин, Йокич, Стоцкий, Ванек (Салатич, 81), Пауревич, Сысуев (Фатаи, 84), Игбун.

Предупреждения: Аликин, 30. Тумасян, 44. Йокич, 56. Наваловский, 63. Савичев, 90.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Кобзев (Москва), Богданов (Верея).

21 октября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

Трансляция матча СКА - "Уфа" //

Турнирная таблица премьер-лиги