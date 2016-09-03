Дубль Кокорина принес "Зениту" победу над "Уфой"

"Зенит" обыграл "Уфу" в товарищеском матче со счетом 2:1. Дубль оформил Александр Кокорин. Еще один мяч забил Дмитрий Сысуев.

Санкт-Петербург

Товарищеский матч

"Зенит" – "Уфа" – 2:1

Голы: Кокорин, 16 (1:0). Сысуев, 50 (1:1). Кокорин, 80 (2:1).

"Зенит": Лодыгин (М. Кержаков, 46), Смольников (Бугриев, 80), Хави Гарсия (к), Кришито, Анюков (Пенчиков, 75’), Рязанцев (Денисов, 20), Юсупов (Плетнев, 70), Могилевец (Котов, 89), Маурисио, Кокорин, А. Кержаков.



"Уфа": Шелия, Сухов, Стоцкий, Тумасян (Батютин, 65), Никитин, Васин, Зубарев (Диего, 65), Засеев, Ванек, Сысуев, Абдулавов (Кротов, 68).