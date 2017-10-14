Дубль Иванченко помог молодежке "Анжи" обыграть "Урал"

"Анжи" в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги на выезде обыграл "Урал" (3:1). Для гостей эта победа стала второй подряд, хозяева поля уступили во второй игре кряду.

У махачкалинцев дублем отметился Иван Иванченко - на его счету второй и третий мячи "Анжи".

Благодаря этой победе команда из Дагестана поднялась на 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства. "Урал", в свою очередь, продолжает располагаться на последней строчке.

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13-й тур

"Урал - мол." (Екатеринбург) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 1:3 (1:2)

Голы: Галимов, 6 (1:0). Некрасов, 20 - в свои ворота (1:1). Иванченко, 35 (1:2). Иванченко, 75 (1:3).

Судья: Руденко (Калининград).

14 октября. Сысерть. Стадион "Божовия".