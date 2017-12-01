Дубль Галаджана помог молодежке "Локомотива" обыграть "Рубин"

В матче 19-го тура молодежного первенства чемпионат России "Локомотив" одержал победу над "Рубином" – 3:2.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Артем Галаджан. Автором победного гола стал полузащитник Никита Дорофеев.

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19-й тур

"Локомотив" – "Рубин" (Казань) – 3:2 (1:0)

Голы: Галаджан, 37 (1:0). Галаджан, 61 (2:0). Дорофеев, 65 – с пенальти (3:0). Макеев, 83 (3:1). Яковлев, 86 (3:2).

Судья: Сафоненко (Абакан).

1 декабря. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

Турнирная таблица – здесь