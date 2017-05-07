Дубль Цакташа принес "Рубину" волевую победу над "Уфой"

"Рубин" на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Уфой" (2:1). Счет открыл полузащитник гостей Дмитрий Стоцкий, у казанцев дублем (первый гол с пенальти) отметился хавбек Мийо Цакташ.

Для "Рубина" это вторая победа подряд (третья в премьер-лиге в этом году), подопечные Хави Грасии поднялись на восьмое место (у них 35 очков, у "Уфы" - 36), обойдя "Амкар" и "Локомотив", которому в воскресенье предстоит игра против "Анжи".

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Рубин" (Казань) – "Уфа" – 2:1 (1:1)

Голы: Стоцкий, 19 (0:1). Цакташ, 37 - с пенальти (1:1). Цакташ, 53 (2:1).

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Серхио Санчес, Камболов, Набиуллин, Жемалетдинов, Цакташ, М`Вила, Рочина (Махатадзе, 84), Ткачук (Самбрано, 90+2), Канунников (Жонатас, 74).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Пауревич, Засеев (Абдулавов, 73), Карп (Зубарев, 46), Обляков (Кротов, 82), Стоцкий, Игбун.

Предупреждения: Сухов, 25. Карп, 36. Набиуллин, 70. Зубарев, 73. Стоцкий, 77. М`Вила, 80. Камболов, 83. Кротов, 85. Жемалетдинов, 87.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Кобзев, Шаламберидзе (оба Москва).

7 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"