Дубль Боли не спас молодежку "Анжи" от поражения в матче с "Оренбургом"

"Оренбург" выиграл у "Анжи" в матче 6-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Дублем в составе махачкалинской команды отметился нападающий Янник Боли, который был отстранен от занятий с основой из-за нарушения дисциплины в конце прошлого месяца.
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6-й тур
"Оренбург" (Оренбург) – "Анжи" (Махачкала) – 4:2 (3:1)
Голы: Сарсенов, 1 (1:0). Рыбкин, 4 (2:0). Рудаков, 7 (3:0). Боли, 35 (3:1). Рыбкин, 47 (4:1). Боли, 63 (4:2).
Судья: Силантьев (Самара).
9 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".