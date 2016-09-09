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Дубль Боли не спас молодежку "Анжи" от поражения в матче с "Оренбургом"

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"Оренбург" выиграл у "Анжи" в матче 6-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Дублем в составе махачкалинской команды отметился нападающий Янник Боли​, который был отстранен от занятий с основой из-за нарушения дисциплины в конце прошлого месяца.

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6-й тур

"Оренбург" (Оренбург) – "Анжи" (Махачкала) – 4:2 (3:1)

Голы: Сарсенов, 1 (1:0). Рыбкин, 4 (2:0). Рудаков, 7 (3:0). Боли, 35 (3:1). Рыбкин, 47 (4:1). Боли, 63 (4:2).

Судья: Силантьев (Самара).

9 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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