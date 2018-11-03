Дубль Антона Миранчука принес "Локо" победу над "Арсеналом"

"Локомотив" уверенно обыграл "Арсенал" на своем поле со счетом 3:1 в матче 13-го тура чемпионата России. Столичный клуб поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, он забил уже 8 мячей в этом сезрне. Также гол на свой счет записал Бенедикт Хеведес. У гостей отличился Максим Беляев.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 3:1 (1:1)

Голы: Хеведес, 26 (1:0). Беляев, 35 (1:1). Ант.Миранчук, 70 (2:1). Ант.Миранчук, 74 (3:1).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Хеведес, Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 82), И.Денисов, Баринов (Идову, 46), Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Бакаев, 56), Кадири Мохаммед, Костадинов, Ткачев (Лесовой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), Джорджевич.

Предупреждения: Кадири Мохаммед, 19. Баринов, 32. Мирзов, 69. Идову, 76. Джорджевич, 77.

Судьи: Иванов. Березнев (оба - Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

3 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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