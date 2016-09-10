Дроппа - в стартовом составе "Томи" на матч с "Амкаром"

Стали известны составы "Амкара" и "Томи" на матч 6-го тура чемпионата России. Хавбек сибиряков Лукаш Дроппа выйдет на поле с первых минут. Для него эта игра станет второй в составе "Томи" - дебютировал он за команду в поединке с ЦСКА (0:1).

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Амкар": Селихов, Милькович, Джикия, Идову, Занев, Гиголаев, Йовичич, Гол, Огуде, Шаваев, Бодул.

Запасные - Будаков, Хомич, Салугин, Зайцев, Прокофьев, Хурцидзе, Костюков, Баланович, Анене, Шиндер, Конде.

"Томь": Коченков, Дьяков, Враньеш, Бордачев, Комбаров, Тишкин, Дроппа, Ковальчук, Чуперка, Бикфалви, Самодин.

Запасные - Солосин, Попов, Касьян, Тен, Кузнецов, Погребняк, Голышев, Яблонски, Дудиев, Баляйкин, Кудряшов.

Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар" - "Томь"