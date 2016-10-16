Дроппа и Касьян - в атаке "Томи" на матч с "Оренбургом"

Стали известны стартовые составы "Томи" и "Оренбурга" на матч 10-го тура премьер-лиги.
"Оренбург": Гутор, Полуяхтов, Малых, Андреев, Ойеволе, Ефремов, Георгиев, Афонин, Померко, Нехайчик, Делькин. Запасные: Руденко, Васиев, Коронов, Кацалапов, Шогенов, Воробьев, Бреев, Бамба, Батов, Прудников.
"Томь": Солосин, Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров, Тишкин, Попов, Пугин, Бикфалви, Дроппа, Касьян. Запасные: Коченков, Тен, Яблонски, Ковальчук, Кузнецов, Дудиев, Баляйкин, Голышев, Самодин, Кудряшов, Погребняк.