15:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дроппа и Касьян - в атаке "Томи" на матч с "Оренбургом"

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Стали известны стартовые составы "Томи" и "Оренбурга" на матч 10-го тура премьер-лиги.

"Оренбург": Гутор, Полуяхтов, Малых, Андреев, Ойеволе, Ефремов, Георгиев, Афонин, Померко, Нехайчик, Делькин. Запасные: Руденко, Васиев, Коронов, Кацалапов, Шогенов, Воробьев, Бреев, Бамба, Батов, Прудников.

"Томь": Солосин, Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров, Тишкин, Попов, Пугин, Бикфалви, Дроппа, Касьян. Запасные: Коченков, Тен, Яблонски, Ковальчук, Кузнецов, Дудиев, Баляйкин, Голышев, Самодин, Кудряшов, Погребняк.

Трансляция матча "Оренбург" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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