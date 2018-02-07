Дриусси, Ригони и Заболотный – в атаке "Зенита" на матч против "Црвены Звезды"

"Зенит" назвал состав на товарищеский матч против "Црвены Звезды". Напомним, что встреча проходит в рамках тренировочного сбора российского клуба.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Лунев – Кришито, Маммана, Мевля, Смольников – Дриусси, Ерохин, Краневиттер, Падерес, Ригони – Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Капленко, Скроботов, Каккоев, Жирков, Терентьев, Нобоа, Кузяев, Плетнев, Панюков, Полоз.

Начало - в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры