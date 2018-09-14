Дриусси рассказал, как Манчини смог вывести его из себя

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в эксклюзивном интервью "СЭ" сказал, что не стоит возлагать всю ответственность за неудачи команды в прошлом сезоне на бывшего главного тренера Роберто Манчини. Под руководством итальянского специалиста заняла пятое место в чемпионате России и в третий раз подряд не смогла пробиться в число участников Лиги чемпионов.

– В чем причина неудачного выступления "Зенита" в прошлом сезоне после зимнего перерыва?

– Мы много обсуждали это с партнерами по команде и сотрудниками клуба, и все говорили, что в последние два-три года происходит одно и то же: сперва все здорово, в сезон "Зенит" входит на всех парах, а во второй половине начинается спад. Поэтому сейчас мы должны сохранить стабильность до самого финиша и побеждать в каждом матче, чтобы выполнить задачу, к которой все стремимся – выиграть золото и попасть в Лигу чемпионов. Команда с такими футболистами этого заслуживает.

– Какая доля вины в прошлогоднем провале Роберто Манчини?

– Возможно, были какие-то ошибки с его стороны в планировании матчей, но мне не хотелось бы бросать камни в тренера, потому что за результат отвечает команда. Мы все должны критично оценить свое выступление в прошлом году и признать, что были не на высоте, что оказались не готовы побороться за победу.

– Какие отношения сложились между вами и Манчини?

– Хорошие. Я благодарен ему за то, что он обратил на меня внимание, пригласил в "Зенит". Но, разумеется, от такого большого специалиста как он всегда ожидаешь большего.

– В апреле он сказал, что разочарован вами. Вас это мотивировало или настроило против него?

– В первый момент, когда я узнал об этом, то вышел из себя – ведь он никогда не говорил мне ничего подобного в личных беседах. Потом, остыв, я много думал, почему он так сказал? Очевидно, что каждому игроку будет неприятно узнать подобное мнение тренера из прессы, но это его дело. Я не буду в ответ говорить что-то плохое про него – никогда так не поступал и не поступлю, это не мой стиль. Я лишь делаю свою работу на поле вместе с партнерами по команде. Живу сегодняшним моментом и не держу в голове то, что случилось в прошлом. (Егор Бычков)

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