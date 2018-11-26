Дриусси признан лучшим игроком матча "Зенит" - "Ростов"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком матча 15-го тура премьер-лиги против "Ростова", информирует официальный Твиттер сине-бело-голубых. 22-летний аргентинец в этой встрече отметился голом и результативной передачей.

В текущем сезоне Дриусси провел 22 матча за "Зенит", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Петербургский клуб после 15 туров занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

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