Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что нападающий команды Себастьян Дриусси получил серьезную травму в матче шестого тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).

- У Дриусси травма серьезная, будем смотреть. На самом деле у него даже две травмы, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - Будем разбираться, ничего конкретного пока сказать не могу.

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