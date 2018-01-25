Дриусси и Заболотный - в "старте" "Зенита" на матч со "Славией"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Славии". С первых минут на поле появятся нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный. Место в воротах займет Андрей Лунев.

Полностью состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Дриусси, Заболотный.



Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.



Встреча "Зенит" – "Славия" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.