17:12 | Футбол — РФПЛ

Дриусси и Заболотный - в "старте" "Зенита" на матч со "Славией"


Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Славии". С первых минут на поле появятся нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный. Место в воротах займет Андрей Лунев.

Полностью состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Дриусси, Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.

Встреча "Зенит" – "Славия" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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