Дриусси и Маммана попали в число 50 лучших молодых игроков мира по версии L'Equipe

Два игрока "Зенита" попали в число 50 лучших футболистов мира в возрасте до 21 года по версии авторитетного французского издания L’Equipe. На 33-м месте в рейтинге оказался аргентинский нападающий петербуржцев Себастьян Дриусси. А его соотечественник Эмануэль Маммана занял 46-е место.

Лидером рейтинга стал полузащитник "Реала" Марко Асенсио, второе место занял Деле Алли из "Тоттенхэма", а замкнул тройку Кильян Мбаппе из "ПСЖ". Также в первой десятке оказались Усман Дембеле ("Барселона"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Кингсли Коман ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Тимо Вернер ("Лейпциг").