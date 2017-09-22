Дриусси и Маммана попали в число 50 лучших молодых игроков мира по версии L'Equipe

Два игрока "Зенита" попали в число 50 лучших футболистов мира в возрасте до 21 года по версии авторитетного французского издания L’Equipe. На 33-м месте в рейтинге оказался аргентинский нападающий петербуржцев Себастьян Дриусси. А его соотечественник Эмануэль Маммана занял 46-е место.
Лидером рейтинга стал полузащитник "Реала" Марко Асенсио, второе место занял Деле Алли из "Тоттенхэма", а замкнул тройку Кильян Мбаппе из "ПСЖ". Также в первой десятке оказались Усман Дембеле ("Барселона"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Кингсли Коман ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Тимо Вернер ("Лейпциг").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- Милан (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Бавария
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лейпциг (футбол)
- Кингсли Коман
- Маркус Рэшфорд
- Деле Алли
- Лерой Сане
- Марко Асенсио
- Усман Дембеле
- Тимо Вернер
- Джанлуиджи Доннарумма
- Себастьян Дриусси
- Габриэл Жезус
- Кильян Мбаппе
- Эмануэль Маммана
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Фигня! Газпрем им купил эти места, утверждают мясные дятлы.
15:09