16:16 | Футбол — РФПЛ

Дриусси и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Уралом"

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Стали известны составы "Урала" и "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе петербургского клуба в запасе остался новичок команды Матиас Краневиттер. С первых минут на поле выйдут защитники Луиш Нету и Денис Терентьев.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Щербаков, Глушков, Портнягин, Лунгу.

"Зенит": Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиану, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

Напомним, что матч состоится сегодня, 9 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Замечу 3 новых игрока это умеренная ротация.

16:52

Millwall82

ХЗ, я бы Дзюбу/Полоза, Лодыгина и Жиркова выпустил бы.

16:51

Пиитерец

После воскресных свиных отбивных парни налепят уральских пельменей?

16:44