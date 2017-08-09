Дриусси и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Уралом"

Стали известны составы "Урала" и "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе петербургского клуба в запасе остался новичок команды Матиас Краневиттер. С первых минут на поле выйдут защитники Луиш Нету и Денис Терентьев.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Щербаков, Глушков, Портнягин, Лунгу.

"Зенит": Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиану, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

Напомним, что матч состоится сегодня, 9 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи