Дриусси и Кокорин – в атаке "Зенита" на матч с "Амкаром"

"Зенит" объявил состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Амкара". Отметим, что с первых минут на поле появится новичок команды Магомед Оздоев, а защитник Эльмир Набиуллин остался на скамейке запасных. В нападении петербургского клуба – Себастьян Дриусси и Александр Кокорин.
"Зенит": Лунев - Иванович, Маммана, Смольников, Кришито - Оздоев, Ерохин, Кузяев, Паредес - Кокорин, Дриусси.
Запасные: Бабурин, Лодыгин, Терентьев, Набиуллин, Мевля, Жирков, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Заболотный, Полоз.
"Амкар": Нигматуллин - Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович - Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи - Оланаре.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Идову, Мельников, Конде, Шаваев, Гол, Огуде, Прокофьев, Гасилин, Гооге, Бодул.
Стартовый состав на матч #ЗенитАмкар (@rus_museum edition) 😅 pic.twitter.com/EzVU5lskr1– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 марта 2018 г.
Напомним, матч "Зенит" – "Амкар" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
ВСЕНАМАЧТУ
А ЕСЛИ ЕЩЁ ДЗЮБА ПОДОЙДЁТ....А?????
15:57