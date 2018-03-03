Дриусси и Кокорин – в атаке "Зенита" на матч с "Амкаром"

"Зенит" объявил состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Амкара". Отметим, что с первых минут на поле появится новичок команды Магомед Оздоев, а защитник Эльмир Набиуллин остался на скамейке запасных. В нападении петербургского клуба – Себастьян Дриусси и Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев - Иванович, Маммана, Смольников, Кришито - Оздоев, Ерохин, Кузяев, Паредес - Кокорин, Дриусси.

Запасные: Бабурин, Лодыгин, Терентьев, Набиуллин, Мевля, Жирков, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Заболотный, Полоз.

"Амкар": Нигматуллин - Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович - Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи - Оланаре.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Идову, Мельников, Конде, Шаваев, Гол, Огуде, Прокофьев, Гасилин, Гооге, Бодул.

Напомним, матч "Зенит" – "Амкар" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи