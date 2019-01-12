Довольный Анюков у окулиста. Футболисты "Зенита" на медосмотре перед сборами

Футболисты "Зенита"​ проходят медицинский осмотр после отпуска перед первым тренировочным сбором в Катаре, который пройдет с 15 по 28 января.

– Доброе утро и привет из медицинского центра "СОГАЗ", где буквально только что начался традиционный медосмотр команды перед зимними сборами, – написал "Зенит" в Твиттере.

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