Доверяет ли "Енисей" Аленичеву? Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор "Енисея" Денис Рубцов в разговоре с корреспондентом "СЭ" – ситуации с тренерским штабом команды. В воскресенье красноярцы потерпели разгромное поражение на своем поле от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура РПЛ. Новичок премьер-лиги занимает последнее место, набрав 6 очков.

– После разгрома главный тренер Дмитрий Аленичев не утратил кредит доверия руководства? – вопрос Рубцову.

– Напишите коротко – готовимся к игре 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (она состоится в среду, 31 октября, в Черкизово – Прим. "СЭ"). (Евгений Белоусов)​