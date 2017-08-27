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17:30 | Футбол — РФПЛ

Довбня повторил рекорд сезона


Главный герой матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня отразил 13 пущенных москвичами мячей и повторил лучший вратарский результат сезона, установленный месяц назад уфимцем Беленовым в игре против… "Спартака". Кроме двух Александров в этом году никому не удавалось справиться даже 10 ударами противников.

Лидеры по отбитым ударам в сезоне-2017/18

Дата

Вратарь

Клуб

Матч

Удары

23.07.2017

Александр БЕЛЕНОВ

Уфа

Спартак (д) – 0:0

13

27.08.2017

Александр ДОВБНЯ

СКА-Хабаровск

Спартак (д) – 0:0

13

21.07.2017

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

ЦСКА (г) – 3:1

9

06.08.2017

Ярослав ГОДЗЮР

Урал

Краснодар (г) – 1:1

9

20.08.2017

Андрей СИНИЦЫН

Краснодар

Ростов (г) – 0:0

8

09.08.2017

Ярослав ГОДЗЮР

Урал

Зенит (д) – 1:1

7

Трансляция матча СКА - "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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