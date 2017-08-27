Довбня повторил рекорд сезона

Главный герой матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня отразил 13 пущенных москвичами мячей и повторил лучший вратарский результат сезона, установленный месяц назад уфимцем Беленовым в игре против… "Спартака". Кроме двух Александров в этом году никому не удавалось справиться даже 10 ударами противников.
Лидеры по отбитым ударам в сезоне-2017/18
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матч
|
Удары
|
23.07.2017
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Уфа
|
Спартак (д) – 0:0
|
13
|
27.08.2017
|
Александр ДОВБНЯ
|
СКА-Хабаровск
|
Спартак (д) – 0:0
|
13
|
21.07.2017
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Локомотив
|
ЦСКА (г) – 3:1
|
9
|
06.08.2017
|
Ярослав ГОДЗЮР
|
Урал
|
Краснодар (г) – 1:1
|
9
|
20.08.2017
|
Андрей СИНИЦЫН
|
Краснодар
|
Ростов (г) – 0:0
|
8
|
09.08.2017
|
Ярослав ГОДЗЮР
|
Урал
|
Зенит (д) – 1:1
|
7