Довбня повторил рекорд сезона

Главный герой матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня отразил 13 пущенных москвичами мячей и повторил лучший вратарский результат сезона, установленный месяц назад уфимцем Беленовым в игре против… "Спартака". Кроме двух Александров в этом году никому не удавалось справиться даже 10 ударами противников.

Лидеры по отбитым ударам в сезоне-2017/18

Дата Вратарь Клуб Матч Удары 23.07.2017 Александр БЕЛЕНОВ Уфа Спартак (д) – 0:0 13 27.08.2017 Александр ДОВБНЯ СКА-Хабаровск Спартак (д) – 0:0 13 21.07.2017 ГИЛЬЕРМЕ Локомотив ЦСКА (г) – 3:1 9 06.08.2017 Ярослав ГОДЗЮР Урал Краснодар (г) – 1:1 9 20.08.2017 Андрей СИНИЦЫН Краснодар Ростов (г) – 0:0 8 09.08.2017 Ярослав ГОДЗЮР Урал Зенит (д) – 1:1 7

Трансляция матча СКА - "Спартак"