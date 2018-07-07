Довбня покидает "СКА-Хабаровск" и переходит в "Оренбург"

"СКА-Хабаровск" объявил об уходе голкипера команды Александра Довбни в "Оренбург", сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба. 31-летний вратарь воспользовался пунктом в контракте, по которому клуб отпустит его в случае вылета из РФПЛ.

- Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в Премьер-лигу, - заявил генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев. - Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался. От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК "СКА-Хабаровск". Желаю ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Довбня выступал за дальневосточников с 2016 года. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в РФПЛ и вылетел в ФНЛ.