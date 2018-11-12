Дорого ли обошелся Кононов "Спартаку"? Отвечает Измайлов

На пресс-конференции, на которой Олег Кононов был представлен в качестве главного тренера "Спартака", был задан вопрос о финансовой составляющей назначения специалиста в московский клуб. Ради красно-белых Кононову пришлось разрывать контракт с тульским "Арсеналом". Назвать сумму компенсации вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отказался.

– Дорого ли обошелся Кононов "Спартаку"? Верно ли, что в 500 тысяч евро?

Измайлов: – Это корректно, когда берешь тренера с действующем контрактом и платишь определенную сумму. Между клубами есть договоренность. Размер? Коммерческая тайна. (Вячеслав Короткин)