Доминик Динга: "Изначально я был нападающим"

Защитник "Урала" Доминик Динга в интервью пресс-службе екатеринбуржцев подчеркнул, что в начале карьеры играл на позиции нападающего. 18-летний серб заверил, что смена амплуа была осознанным решением.

- Тренеры всегда наигрывали вас для позиции центрального защитника?

- Нет, совсем наоборот! Сначала я был... "нап" - выходил на месте "девятки".

- Интересно, как же вас потом занесло на противоположную позицию?

- Развивался как игрок, понял, что тянет туда, душа лежит, просто интереснее.

- Или, может, дело было в очень высокой конкуренции среди нападающих?

- Нет, точно: я понял, что лучше справлюсь на месте центрального защитника.

- Игрокам на вашей позиции достается лишь критика, форвардам - слава.

- Да, я и сам знаю это. Самое большое внимание всегда уделяют нападающим. Хочется показать и доказать: на моей позиции можно стать хорошим игроком.

- Вашему титулованному соотечественнику Неманье Видичу это удалось.

- Для меня пример на этой позиции все-таки не он, а Жерар Пике, "Барселона". Я не сравниваю себя с ним, но планку всегда ставлю высоко, чтобы тоже расти.