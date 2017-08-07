Доменико Кришито: "Зенит" - чемпион!"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито на своей странице в Инстаграме выложил фото из раздевалки команды после победы над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Также он отметил, что очень рад победе и забитым голам.
"Да, победа! "Зенит" - чемпион! Я очень рад забитым голам, но главное сегодня - это победа! Спасибо за поддержку! Мы "Зенит", и нам это нравится!" - написал Кришито.
Гетеродин
James Gang, ты, похоже, не понял, что с вами произошло.
02:26
igogohruhru
Дзюбу похоже уже отправили в Ростов
02:02
James Gang
Как, чемпионат уже закончился? Кришито не мели чепухи, пока ещё ничего не выиграно, впереди полно игр... В Москве получишь по самые помидоры!
02:01
andreiwantsev
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02:01
juve240
вы пидорасы
01:42
баламошка
А как свалить то при Плаческу хотел) Забавные вещи делают с людьми деньги)
01:25