01:07 | Футбол — РФПЛ

Доменико Кришито: "Зенит" - чемпион!"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито на своей странице в Инстаграме выложил фото из раздевалки команды после победы над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Также он отметил, что очень рад победе и забитым голам.

"Да, победа! "Зенит" - чемпион! Я очень рад забитым голам, но главное сегодня - это победа! Спасибо за поддержку! Мы "Зенит", и нам это нравится!" - написал Кришито.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гетеродин

James Gang, ты, похоже, не понял, что с вами произошло.

02:26

igogohruhru

Дзюбу похоже уже отправили в Ростов

02:02

James Gang

Как, чемпионат уже закончился? Кришито не мели чепухи, пока ещё ничего не выиграно, впереди полно игр... В Москве получишь по самые помидоры!

02:01

andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

02:01

juve240

вы пидорасы

01:42

баламошка

А как свалить то при Плаческу хотел) Забавные вещи делают с людьми деньги)

01:25