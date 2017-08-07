Доменико Кришито: "Зенит" - чемпион!"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито на своей странице в Инстаграме выложил фото из раздевалки команды после победы над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). Также он отметил, что очень рад победе и забитым голам.

"Да, победа! "Зенит" - чемпион! Я очень рад забитым голам, но главное сегодня - это победа! Спасибо за поддержку! Мы "Зенит", и нам это нравится!" - написал Кришито.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"